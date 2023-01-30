Карвахаль: придётся выложиться на 100%, если «Реал» хочет оказаться в финале Кубка Испании

Защитник «Реала» Дани Карвахаль высказался о предстоящих встречах с «Барселоной» в полуфинале Кубка Испании.
«Мы не выигрывали Кубок Испании на протяжении долгого времени, с 2014 года. Это был мой первый трофей в клубе, и, надеюсь, в этому году мы сможем выйти в финал. У нас были тяжёлые матчи, но камбэки в играх с «Вильярреалом» и «Атлетико» заставили нас вернуться на верный путь. Теперь придётся выложиться на 100%, если мы хотим оказаться в финале. Я очень взволнован предстоящими встречами», — приводит слова Карвахаля Mundo Deportivo.
Напомним, по результатам жеребьёвки «Реал» сыграет с «Барселоной» в 1/2 финала турнира. Первый матч пройдёт на «Сантьяго Бернабеу» 1 или 2 марта, а ответный – на «Камп Ноу» 4, 5 или 6 апреля. В другом полуфинале встретятся «Осасуна» и «Атлетик» из Бильбао. Финальный матч пройдёт 6 мая в Севилье.
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