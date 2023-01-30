Месси: мы с семьёй скучаем по дням, проведённым в Катаре

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, как его сыновья переживали за выступления национальной команды во время чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Это был невероятный месяц для меня и моей семьи. Сын Тьяго был вне себя от эмоций. Посмотреть, как он наслаждался, как переживал, как страдал… А ведь после матча с Нидерландами он плакал! Или Матео, который волновался, когда мы проиграли Саудовской Аравии.

Киро — тот, кто понимает меньше всего, но двое других пережили это как настоящие фанаты. Страдая, проживая это в полной мере, наслаждаясь этим. Даже когда мы с семьёй вернулись в Париж, то скучали по дням, проведённым в Катаре. Мы прекрасно провели там время», — приводит слова Месси издание Marca.

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