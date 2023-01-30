Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ахмат» уверенно переиграл «Бухару» в контрольной встрече

«Ахмат» уверенно переиграл «Бухару» в контрольной встрече
Комментарии

Грозненский «Ахмат» в контрольном матче переиграл узбекскую «Бухару». Встреча завершилась победой команды Сергея Ташуева со счётом 2:0.

Оба мяча были забиты во втором тайме с разницей в две минуты: счёт открыл Магомед Якуев, поразив ворота соперника на 66-й минуте, а установил окончательный результат Нене Гбамбле.

Ранее грозненцы сыграли вничью с сербской «Войводиной» в товарищеской встрече — 1:1.

Команда Сергея Ташуева занимает шестую позицию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 26 очков после 17 матчей. Матчи российского первенства возобновятся весной после зимнего перерыва. В 18-м туре грозненский коллектив 4 марта примет «Оренбург».

В Кубке России «Ахмат» сыграет с «Уфой» на выезде.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
30 января 2023, понедельник. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный, Россия
Окончен
2 : 0
Бухара
Бухара, Узбекистан
1:0 Якуев – 66'   2:0 Гбамбле – 68'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023