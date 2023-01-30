«Ахмат» уверенно переиграл «Бухару» в контрольной встрече
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Грозненский «Ахмат» в контрольном матче переиграл узбекскую «Бухару». Встреча завершилась победой команды Сергея Ташуева со счётом 2:0.
Оба мяча были забиты во втором тайме с разницей в две минуты: счёт открыл Магомед Якуев, поразив ворота соперника на 66-й минуте, а установил окончательный результат Нене Гбамбле.
Ранее грозненцы сыграли вничью с сербской «Войводиной» в товарищеской встрече — 1:1.
Команда Сергея Ташуева занимает шестую позицию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 26 очков после 17 матчей. Матчи российского первенства возобновятся весной после зимнего перерыва. В 18-м туре грозненский коллектив 4 марта примет «Оренбург».
В Кубке России «Ахмат» сыграет с «Уфой» на выезде.
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