В «Карабахе» заявили, что не смогли договориться с «Байером» о переходе Андрея Лунёва

Спортивный директор «Карабаха» Эмрах Челикель заявил, что клуб не смог договориться с российским голкипером «Байера» Андреем Лунёвым о трансфере в азербайджанский клуб.



«К сожалению, мы не смогли договориться с «Байером» о переходе Андрея Лунёва. Переговоры окончены», — сказал Челикель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее агент игрока сообщил, что, помимо «Карабаха», у голкипера есть вариант продолжения карьеры в Турции и английском Чемпионшипе.

31-летний Лунёв стал игроком «Байера» в 2021 году, перейдя на правах свободного агента из санкт-петербургского «Зенита». Всего за леверкузенский клуб голкипер сыграл три матча. Контракт Лунёва с «Байером» истекает в июне 2023 года.