В «Карабахе» заявили, что не смогли договориться с «Байером» о переходе Андрея Лунёва
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Спортивный директор «Карабаха» Эмрах Челикель заявил, что клуб не смог договориться с российским голкипером «Байера» Андреем Лунёвым о трансфере в азербайджанский клуб.
«К сожалению, мы не смогли договориться с «Байером» о переходе Андрея Лунёва. Переговоры окончены», — сказал Челикель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее агент игрока сообщил, что, помимо «Карабаха», у голкипера есть вариант продолжения карьеры в Турции и английском Чемпионшипе.
31-летний Лунёв стал игроком «Байера» в 2021 году, перейдя на правах свободного агента из санкт-петербургского «Зенита». Всего за леверкузенский клуб голкипер сыграл три матча. Контракт Лунёва с «Байером» истекает в июне 2023 года.
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