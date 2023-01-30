«Лишили возможности играть — оставалось быть зрителями». Сергеев — об интересе к ЧМ-2022

Форвард «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал зрительский интерес к чемпионату мира по футболу.
«Понимаю, что нам, футболистам, хотелось бы не смотреть, а участвовать. Но если такой возможности нас лишили, то оставалось быть зрителями. Так или иначе, наблюдали, переживали за отдельные сборные, отдельных игроков», – сказал Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Напомним, сборная России должна была принять участие в мини-турнире за путёвку на чемпионат мира в Катаре, однако из-за событий на Украине ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную от участия в своих турнирах. В итоге на мировое первенство отправилась сборная Польши, которая сумела дойти до 1/8 финала, где уступила французам.
Полное интервью с Иваном Сергеевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время
- 30 января 2023
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