«Лишили возможности играть — оставалось быть зрителями». Сергеев — об интересе к ЧМ-2022

Форвард «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал зрительский интерес к чемпионату мира по футболу.



«Понимаю, что нам, футболистам, хотелось бы не смотреть, а участвовать. Но если такой возможности нас лишили, то оставалось быть зрителями. Так или иначе, наблюдали, переживали за отдельные сборные, отдельных игроков», – сказал Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, сборная России должна была принять участие в мини-турнире за путёвку на чемпионат мира в Катаре, однако из-за событий на Украине ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную от участия в своих турнирах. В итоге на мировое первенство отправилась сборная Польши, которая сумела дойти до 1/8 финала, где уступила французам.

Полное интервью с Иваном Сергеевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время