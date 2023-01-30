Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Relevo: Малком не перейдёт в «ПСЖ»

Relevo: Малком не перейдёт в «ПСЖ»
Комментарии

Нападающий «Зенита» Малком не перейдёт в «ПСЖ» в текущее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист издания Relevo Маттео Моретто.

По сведениям источника, сине-бело-голубые настаивали на немедленной сделке или аренде с последующим обязательным выкупом, в то время как парижский клуб хотел взять бразильца в аренду без требования о полноценном трансфере. Переговоры продвигались медленно и, судя по всему, обе стороны не смогли прийти к соглашению.

Малком стал футболистом «Зенита» в августе 2019 года, перейдя из «Барселоны» за € 40 млн. В текущем сезоне он принял участие в 23 матчах за санкт-петербургский клуб. На счету 25-летнего футболиста 15 голов и пять результативных передач. Портал Transfermarlt оценивает игрока в € 24 млн.

Новость по теме
Виктор Гусев: роль Малкома в «Зените» не настолько велика, чтобы влиять на чемпионство

«Зенит» решил обокрасть ЦСКА, у Дзюбы сорвался переход. ПЛН#26

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023