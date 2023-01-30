Relevo: Малком не перейдёт в «ПСЖ»

Нападающий «Зенита» Малком не перейдёт в «ПСЖ» в текущее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист издания Relevo Маттео Моретто.

По сведениям источника, сине-бело-голубые настаивали на немедленной сделке или аренде с последующим обязательным выкупом, в то время как парижский клуб хотел взять бразильца в аренду без требования о полноценном трансфере. Переговоры продвигались медленно и, судя по всему, обе стороны не смогли прийти к соглашению.

Малком стал футболистом «Зенита» в августе 2019 года, перейдя из «Барселоны» за € 40 млн. В текущем сезоне он принял участие в 23 матчах за санкт-петербургский клуб. На счету 25-летнего футболиста 15 голов и пять результативных передач. Портал Transfermarlt оценивает игрока в € 24 млн.

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