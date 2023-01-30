Анзор Кавазашвили предположил, почему Михаил Галактионов ввёл штраф за мат в «Локомотиве»

Бывший советский вратарь Анзор Кавазашвили высказался о решении главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова ввести штраф за мат в команде.

«У каждого тренера есть своя методика выстраивания атмосферы в коллективе. Видимо, Галактионов такой человек, который никогда не ругался матом. За это можно его похвалить. Можно же играть в футбол без мата — в этом нет ничего страшного. Но на футбольном поле он их всё равно не услышит.



Штрафы, наверное, будут даваться за мат в быту. Тренер хочет, чтобы футболисты вели себя культурно и скромно — это достойно уважения», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

«Локомотив» в 17 матчах набрал 13 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023.