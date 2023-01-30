Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анзор Кавазашвили предположил, почему Михаил Галактионов ввёл штраф за мат в «Локомотиве»

Анзор Кавазашвили предположил, почему Михаил Галактионов ввёл штраф за мат в «Локомотиве»
Комментарии

Бывший советский вратарь Анзор Кавазашвили высказался о решении главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова ввести штраф за мат в команде.

«У каждого тренера есть своя методика выстраивания атмосферы в коллективе. Видимо, Галактионов такой человек, который никогда не ругался матом. За это можно его похвалить. Можно же играть в футбол без мата — в этом нет ничего страшного. Но на футбольном поле он их всё равно не услышит.

Штрафы, наверное, будут даваться за мат в быту. Тренер хочет, чтобы футболисты вели себя культурно и скромно — это достойно уважения», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

«Локомотив» в 17 матчах набрал 13 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023.

Новость по теме
Мостовой — о штрафах Галактионова в «Локо»: футбол не может существовать без мата
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023