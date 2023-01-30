«Торино» арендовал полузащитника «Вероны» Ивана Илича

Сербский полузащитник «Вероны» Иван Илич перешёл в «Торино» на правах аренды, при этом по окончании соглашения туринцы обязаны выкупить игрока при достижении определённых условий.



21-летний Илич – воспитанник «Црвены Звезды». С 2017 по 2021 год он находился в структуре юношеских клубов «Манчестер Сити», а состав «Вероны» пополнил в 2020 году.

В текущем сезоне Серии А серб провёл 11 матчей и записал на свой счёт один голевой пас.

Всего за итальянскую команду он провёл 76 встреч, забил пять голов и стал автором шести результативных передач. На счету хавбека семь матчей за сборную Сербии. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 13 млн.



За «Торино» на правах аренды выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, права на которого принадлежат «Аталанте».

Гол Миранчука принёс «Торино» победу над «Эспаньолом»