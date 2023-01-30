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Йорди Круифф: если «Барселона» хочет выиграть Кубок Испании, то должна победить всех

Йорди Круифф: если «Барселона» хочет выиграть Кубок Испании, то должна победить всех
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Спортивный директор «Барселоны» Йорди Круифф высказался о предстоящих встречах с «Реалом» в полуфинале Кубка Испании.

«Отличное противостояние. Не только для Кубка Испании, но и для болельщиков по всему миру. Если ты хочешь завоевать трофей, ты должен обыграть всех. Это будет особенный матч.

Думаю, наши игроки уже забыли, что произошло месяц назад в Суперкубке Испании. Они думают наперёд. Мы боремся в каждом матче. «Реал» — наш исторический соперник. Футболисты не будут думать о Суперкубке. Мы начинаем с нуля», — приводит слова Круиффа Marca.

Напомним, по результатам жеребьёвки «Реал» сыграет с «Барселоной» в 1/2 финала турнира. Первый матч пройдёт на «Сантьяго Бернабеу» 1 или 2 марта, а ответный – на «Камп Ноу» 4, 5 или 6 апреля.

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