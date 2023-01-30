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Агент Павара хочет обеспечить переход игрока в «Барселону»

Агент Павара хочет обеспечить переход игрока в «Барселону»
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Крайний защитник «Баварии» Бенжамен Павар может покинуть мюнхенский клуб. Как сообщает издание Sport.es, французский футболист хотел бы перейти в «Барселону» и агент игрока Пини Захави хочет оформить эту сделку с выгодой для сине-гранатовых.

Павар предпочитает переход в «Барселону» предложениям от других крупных клубов. Руководство каталонцев в восторге от игрока и считает, что он сможет усилить край обороны команды. Но трансфер зависит от цены, которую «Бавария» запросит за игрока, чей контракт заканчивается летом 2024 года.

Возможный уход Павара может форсировать переход Жоау Канселу из «Манчестер Сити», который выступает на той же позиции, что и француз. Также Бенжамен находится в конфликте с главным тренером мюнхенцев Юлианом Нагельсманом, из-за чего он неоднократно заявлял о желании покинуть клуб.

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