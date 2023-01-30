«Валенсия» уволила Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера

Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо уволен с поста главного тренера «Валенсии». Об этом испанский клуб сообщил на своей официальной странице.
«ФК «Валенсия» сообщает, что в этот понедельник, 30 января, клуб и тренер основного состава Дженнаро Гаттузо по обоюдному согласию решили прекратить договорные отношения, которые связывали итальянского тренера с командой.
Клуб хочет поблагодарить тренера за его приверженность и работу в эти месяцы на посту главного тренера и пожелать ему удачи в его будущем. Команда вернётся к тренировкам во вторник, 31 января, под руководством Форо Гонсалеса», — говорится в официальном заявлении «летучих мышей».
«Валенсия» находится на 16-м месте турнирной таблицы испанской Ла Лиги, имея в активе 20 очков. От зоны вылета её отделяет одно очко. Также клуб вылетел из Кубка Испании, уступив в четвертьфинале «Атлетику» (1:3).
«Вальядолид» — «Валенсия». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 19-й тур
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko
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