Известный спортивный журналист Василий Уткин выразил мнение, что лондонский «Арсенал» станет чемпионом АПЛ по итогам этого сезона, а также оценил роль украинского легионера Александра Зинченко в клубе. «Канониры» опережают «Манчестер Сити» на пять очков, при этом проведя на один матч меньше. В прошлом матче турнира лондонцы сумели вырвать победу в напряжённой игре с «Манчестер Юнайтед» (3:2).



«Игра с «Манчестер Юнайтед» убедила меня в том, что «Арсенал», скорее всего, станет чемпионом в этом сезоне. Я давно не видел такого классного матча, если не учитывать игры плей-офф, всё-таки там свой сюжет.



Тем более после встречи появилось несколько характерных видео из раздевалки «канониров». Оказалось, что Александр Зинченко, который приехал в Лондон как игрок обоймы, является одним из лидеров команды. У него большой опыт побед с «Манчестер Сити», поэтому он имеет определённую харизму. Думаю, «канониры» титул уже не упустят.



Честно говоря, я очень рад за лондонцев. На протяжении всей моей карьеры журналиста все задавали мне вопрос: «Что с «Арсеналом»?» И вот теперь мне на этот вопрос отвечать не нужно», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

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