«Лидс Юнайтед» объявил о подписании хавбека Уэстона Маккенни
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«Лидс Юнайтед» подписал полузащитника «Ювентуса» Уэстона Маккенни. Как сообщает официальный сайт английского клуба, сделка оформлена в виде аренды до конца сезона.
Фото: ФК «Лидс Юнайтед»
По сведениям журналистов, «Лидс Юнайтед» заплатит за аренду до конца сезона € 1,2 млн. Также в контракте предусмотрена опция полноценного выкупа, которая составляет около € 33 млн, включая бонусы.
Маккенни перешёл в «Ювентус» летом 2021 года из «Шальке» за сумму около € 20,5. Он провёл за туринский клуб 21 матч во всех турнирах. На его счету три гола и три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает американского хавбека в € 21 млн.
«Ювентус» обыграл «Монцу» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
Полная трансляция матча Кубка Италии доступна в Okko
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