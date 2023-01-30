Моуринью отпраздновал поражение. ХиТ#132

Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.
Таймкоды:
0:07 – Привет, тренеры!
0:45 – Наконец-то увидели «Арсенал» против «Сити»
17:08 – В чём сила Спаллетти, очередная затея Моуринью
32:22 – Погружаемся на дно, чтобы нащупать «Милан»
42:44 – У «Баварии» январь без побед, но с трансфером Канселу
56:04 – Как можно было не удалить игрока «Реала»? И что за отношение к прессингу?
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Гриша упорно хейтит трансферы «Челси»
YouTube-канал Гриши
Кирилл делится первым впечатлением от замены Парти на Локонгу
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