Месси: из-за критики моя семья пострадала больше, чем я. С победой на ЧМ всё закончилось

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, какое значение имела победа на чемпионате мира в Катаре для его семьи.

«Финальный свисток означал, что всё кончено. Всё закончилось для моей семьи после стольких лет, после стольких страданий. Потому что были времена, когда я много страдал из-за событий в сборной. Много разочарований, проигранные финалы. Мы всегда были близки к победе, но в итоге её не добились.

Я получил много критики всех видов в течение длительного времени, и я знаю, что моя семья пострадала даже больше, чем я сам. Они всегда хотели показать мне, что они остаются сильными, но я знал, что внутри они очень страдали за те несправедливые вещи, которые были сказаны в мой адрес, которые выходили далеко за рамки футбола. Это меня сильно беспокоило. Победа на чемпионате мира была как замыкание цикла… Мы выиграли Кубок Америки, Кубок мира. Вот и всё. Больше ничего не осталось, всё кончено», — приводит слова Месси Sport.es со ссылкой на Radio Urbana Play.