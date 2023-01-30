Валерий Кечинов: Малкому будет очень сложно заиграть в «ПСЖ». Там играют мегазвёзды

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов выразил мнение, что форвард «Зенита» Малком вряд ли сможет пробиться в основной состав «Пари Сен-Жермен» в случае перехода в стан чемпионов Франции.



«Не думаю, что Малком будет часто играть в «ПСЖ» в случае перехода. Там подбор игроков гораздо сильнее Малкома. Месси, Мбаппе, Неймар — это мегазвёзды. Так там ещё сидят игроки, которые играют в национальных командах. Малкому будет очень сложно заиграть в «ПСЖ». Он бы мог спокойно выступать в крепком середняке», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Малком стал футболистом «Зенита» в августе 2019 года, перейдя из «Барселоны» за € 40 млн. В текущем сезоне он принял участие в 23 матчах за санкт-петербургский клуб. На счету 25-летнего футболиста 15 голов и пять результативных передач.