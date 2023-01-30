«Лион» объявил о переходе хавбека Амина Сарра из «Херенвена»
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Полузащитник «Херенвена» Амин Сарр перешёл в «Лион», сообщается на официальном сайте французского клуба. Соглашение шведского футболиста с «Лионом» рассчитано до 30 июня 2027 года.
«Я знаю «Лион» с детства. Это один из крупнейших французских клубов. Я очень рад заключить контракт с этой командой. Надеюсь сделать всё возможное, чтобы помочь команде достичь своих целей. Не могу дождаться начала работы», — отметил Сарр.
Сарр выступал за «Херенвен» с января 2022 года. В нынешнем сезоне 21-летний футболист принял участие в 19 матчах чемпионата Нидерландов, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.
«Лион» в 20 матчах набрал 28 очков и занимает девятое место в турнирной таблице французской Лиги 1.
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