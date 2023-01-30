Булыкин: учитывая ситуацию, иностранные клубы не связываются с российскими футболистами

Бывший форвард «Динамо», «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин оценил ситуацию на трансферном рынке для российских клубов в нынешних реалиях. Напомним, из-за событий на Украине ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостанавливать контракты со своими командами без компенсации.

«Конечно, интерес к российским игрокам со стороны зарубежных клубов упал. Учитывая международную ситуацию, многие не рискуют связываться с российскими футболистами.



Что касается иностранных игроков, выступающих в РПЛ, то у них другая ситуация. Для них существует директива УЕФА, позволяющая приостанавливать контракт с российским клубом и переходить в зарубежный. Поэтому им перебраться за границу намного легче. Тут каждый решает сам для себя и пытается извлечь из этого положения наибольшую выгоду», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.