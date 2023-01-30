В «Лионе» сообщили, что форвард «Локомотива» Изидор не перейдёт в клуб

Пресс-служба «Лиона» сообщила, что нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор не продолжит карьеру во французском клубе.



«Результаты медицинского осмотра, который Изидор прошёл в Лионе, не позволят ему перейти в клуб на правах аренды», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в случае успешного прохождения медосмотра в «Лионе» Изидор будет арендован у «Локомотива» за € 750 тысяч с обязательным выкупом за € 5 млн при участии форварда в определённом количестве матчей.

Напомним, Изидор выступает за московский «Локомотив» с января 2022 года. В нынешнем сезоне 22-летний французский футболист принял участие в 13 матчах чемпионата России, забил два гола и отдал одну результативную передачу.