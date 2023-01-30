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Стали известны соперники «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Кубка Англии

Стали известны соперники «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Кубка Англии
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Сегодня, 30 января, состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Англии. Напомним, «Арсенал» и «Ливерпуль» не примут участия в соревновании, так как на прошлой стадии уступили «Брайтону» (1:2) и «Манчестер Сити» (1:2) соответственно.

Итоги жеребьёвки:

  • «Саутгемптон» — «Лутон Таун»/«Гримсби Таун»;
  • «Лестер Сити» -  «Блэкберн Роверс»/«Биргингем Сити»;
  • «Сток Сити» — «Брайтон»;
  • «Рексем»/«Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм»;
  • «Фулхэм»/«Сандерленд» — «Лидс Юнайтед»;
  • «Бристоль Сити» — «Манчестер Сити»;
  • «Манчестер Юнайтед» — «Дерби Каунти»/«Вест Хэм»;
  • «Ипсвич Таун»/«Бёрнли» — «Шеффилд Уэнсдей»/«Флитвуд Таун».

О матчах-переигровках 1/16 финала турнира будет объявлено позже. Игры 1/8 финала Кубка Англии пройдут в период с 27 февраля по 2 марта. Действующим обладателем трофея является «Ливерпуль».

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