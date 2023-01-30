Стали известны соперники «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Кубка Англии

Сегодня, 30 января, состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Англии. Напомним, «Арсенал» и «Ливерпуль» не примут участия в соревновании, так как на прошлой стадии уступили «Брайтону» (1:2) и «Манчестер Сити» (1:2) соответственно.

Итоги жеребьёвки:

«Саутгемптон» — «Лутон Таун»/«Гримсби Таун»;

«Лестер Сити» - «Блэкберн Роверс»/«Биргингем Сити»;

«Сток Сити» — «Брайтон»;

«Рексем»/«Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм»;

«Фулхэм»/«Сандерленд» — «Лидс Юнайтед»;

«Бристоль Сити» — «Манчестер Сити»;

«Манчестер Юнайтед» — «Дерби Каунти»/«Вест Хэм»;

«Ипсвич Таун»/«Бёрнли» — «Шеффилд Уэнсдей»/«Флитвуд Таун».

О матчах-переигровках 1/16 финала турнира будет объявлено позже. Игры 1/8 финала Кубка Англии пройдут в период с 27 февраля по 2 марта. Действующим обладателем трофея является «Ливерпуль».

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