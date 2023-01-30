«Челси» отдал в аренду «Редингу» 20-летнего хавбека Чезаре Казадея

«Рединг» арендовал полузащитника «Челси» Чезаре Казадея до конца текущего сезона.
Чезаре Казадей
Фото: Официальный сайт ФК «Рединг»
20-летний полузащитник перешёл в лондонский клуб из «Интера» минувшим летом за € 15 млн. В текущем сезоне он провёл за молодёжную команду синих 13 встреч, забил пять мячей и стал автором одной результативной передачи. Портал Tranfermarkt оценивает стоимость итальянца в € 1 млн.
«Рединг» выступает в Чемпионшипе и в текущем сезоне сумел набрать 37 очков в 28 играх. Команда занимает 16-ю позицию в турнирной таблице.
«Челси» набрал 29 очков в 20 матчах английской Премьер-лиги – команда Грэма Поттера занимает 10-е место.
Напомним, после прихода нового руководства «Челси» потратил на трансферы свыше € 450 млн. Рыночная стоимость команды перевалила за отметку в € 1 млрд. Переход защитника «Лиона» Мало Гюсто стал для «Челси» 13-м трансфером в эпоху Тодда Боули. Помимо этого, клуб арендовал несколько футболистов, включая Жоау Феликса из «Атлетико».
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