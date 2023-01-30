The Guardian: «Челси» близок к подписанию Энцо Фернандеса за € 130,5 млн

Лондонский «Челси» становится всё ближе к подписанию полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса. Как сообщает издание The Guardian, синие провели продуктивные переговоры с лиссабонским клубом и общая сумма трансфера вместе со всеми бонусами достигнет € 130,5 млн, что станет рекордом для переходов английской Премьер-лиги.
Так как выплачиваемая сумма за Фернандеса крайне большая, «Челси» хочет выплатить её в рассрочку, чтобы избежать проблем с финансовым фэйр-плей. «Бенфика» уже начала поиск замены для 22-летнего аргентинского футболиста.
Напомним, «Челси» пытался подписать Фернандеса ещё в начале января, но португальский клуб отклонил все предложения, настаивая на выплате полной клаусалы, которая составляет около € 120 млн. После провалов с подписанием Амаду Онаны из «Эвертона» и Мойсеса Кайседо из «Брайтона» руководство лондонцев полностью переключило все свои административные ресурсы на трансфер Фернандеса.
Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж»
- 30 января 2023
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