Источник: Иско подпишет контракт с берлинским «Унионом» до 2024 года

Бывший полузащитник «Реала» и «Севильи» Иско перейдёт в берлинский «Унион». Завтра игрок пройдёт медицинское обследование, после чего подпишет контракт до 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
После 18 матчей Бундеслиги «Унион» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 36 очков. У лидирующей мюнхенской «Баварии» — 37.
30-летний Иско подписал контракт с «Севильей» в августе 2022 года на правах свободного агента. В декабре того же года соглашение с испанским футболистом было аннулировано. Как сообщил главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли, Иско не оправдал надежд, возложенных на него при подписании.
В 19 матчах нынешнего сезона Иско забил гол и отдал три результативные передачи. С 2013 по 2022 год он был футболистом мадридского «Реала».
Ранее сообщалось, что интерес к испанцу проявляют также английские и американские клубы, а также другой представитель Бундеслиги — «Лейпциг».
- 30 января 2023
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