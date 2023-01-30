Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпион Беларуси «Шахтёр» С подозревается в договорном матче, возбуждено уголовное дело

Чемпион Беларуси «Шахтёр» С подозревается в договорном матче, возбуждено уголовное дело
Комментарии

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело против чемпиона страны — «Шахтёра» из Солигорска. Клуб подозревается в организации договорной встречи.

«Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета совместно с ГУБОПиК МВД выявлен факт оказания противоправного влияния на результат матча чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд высшей лиги.

В отношении представителя футбольного клуба «Шахтёр» возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, ч.1 ст.253 (покушение на подкуп участников спортивных соревнований) Уголовного кодекса Беларуси. В данное время продолжается проведение следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершённого преступления», — говорится в официальном заявлении комитета.

Грязь в испанском футболе. Экс-игроку «Барселоны» дали срок за договорняк Грязь в испанском футболе. Экс-игроку «Барселоны» дали срок за договорняк
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023