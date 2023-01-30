Чемпион Беларуси «Шахтёр» С подозревается в договорном матче, возбуждено уголовное дело

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело против чемпиона страны — «Шахтёра» из Солигорска. Клуб подозревается в организации договорной встречи.

«Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета совместно с ГУБОПиК МВД выявлен факт оказания противоправного влияния на результат матча чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд высшей лиги.



В отношении представителя футбольного клуба «Шахтёр» возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, ч.1 ст.253 (покушение на подкуп участников спортивных соревнований) Уголовного кодекса Беларуси. В данное время продолжается проведение следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершённого преступления», — говорится в официальном заявлении комитета.