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Белорусский журналист заявил, что «Шахтёр» С может быть лишён титула чемпиона страны

Белорусский журналист заявил, что «Шахтёр» С может быть лишён титула чемпиона страны
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Белорусский журналист Владислав Татур сообщил, что подозреваемый в проведении договорного матча солигорский «Шахтёр» может быть лишён титула чемпиона страны и таким образом это звание перейдёт к «Энергетику», который занял по итогам сезона второе место.

«По моей информации, высока вероятность, что «Энергетик» будет признан чемпионом Беларуси — 2022», — написал журналист на своей странице в социальных сетях.

Ранее стало известно, что 30 января против «Шахтёра» из Солигорска следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело за проведение договорного матча. Также 22 января в Минске был задержан спортивный директор клуба Владимир Нидергаус, который подозревается в мошенничестве. 30 января директор клуба Александр Марченко был задержан силовиками.

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