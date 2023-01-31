Спортивного директора «Шахтёра» С депортируют из Беларуси в Германию

Спортивный директор солигорского «Шахтёра» Владимир Нидергаус в ближайшее время должен быть депортирован из Беларуси в Германии. Об этом сообщает казахстанский журналист Владимир Жарков в своём телеграм-канале.

Нидергаус является уроженцем Казахстана. 22 января его задержали в Минске по подозрению в финансовых махинациях. С 2005 по 2007 год специалист работал в волгоградском «Роторе».

Ранее стало известно, что против «Шахтёра» следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело. Солигорский клуб подозревается в проведении договорного матча. «Шахтёр» является действующим чемпионом страны и в следующем сезоне должен будет выступить в квалификации Лиги чемпионов.

Новость по теме Чемпион Беларуси «Шахтёр» С подозревается в договорном матче, возбуждено уголовное дело

Скандалы на чемпионатах мира по футболу