Спортивного директора «Шахтёра» С депортируют из Беларуси в Германию
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Спортивный директор солигорского «Шахтёра» Владимир Нидергаус в ближайшее время должен быть депортирован из Беларуси в Германии. Об этом сообщает казахстанский журналист Владимир Жарков в своём телеграм-канале.
Нидергаус является уроженцем Казахстана. 22 января его задержали в Минске по подозрению в финансовых махинациях. С 2005 по 2007 год специалист работал в волгоградском «Роторе».
Ранее стало известно, что против «Шахтёра» следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело. Солигорский клуб подозревается в проведении договорного матча. «Шахтёр» является действующим чемпионом страны и в следующем сезоне должен будет выступить в квалификации Лиги чемпионов.
Новость по темеЧемпион Беларуси «Шахтёр» С подозревается в договорном матче, возбуждено уголовное дело
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