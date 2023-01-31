Директора «Шахтёра» Солигорск задержали правоохранительные органы
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Директор солигорского «Шахтёра» Александр Марченко был вывезен из офиса клуба 30 января правоохранительными органами. Об этом сообщает портал by.tribuna.com.
Марченко находился на своей должности с января 2021 года. Ранее он занимал аналогичную позицию в футбольном клубе «Городея».
22 января в Минске был задержан другой представитель руководства солигорцев — спортивный директор Владимир Нидергаус. Сообщалось, что его могут депортировать из Беларуси в Германию, несмотря на его статус уроженца Казахстана.
Напомним, ранее стало известно, что против «Шахтёра» 30 января следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело. Клуб подозревается в проведении договорного матча по ходу минувшего сезона, в котором солигорский клуб стал чемпионом страны.
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