Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Директора «Шахтёра» Солигорск задержали правоохранительные органы

Директора «Шахтёра» Солигорск задержали правоохранительные органы
Комментарии

Директор солигорского «Шахтёра» Александр Марченко был вывезен из офиса клуба 30 января правоохранительными органами. Об этом сообщает портал by.tribuna.com.

Марченко находился на своей должности с января 2021 года. Ранее он занимал аналогичную позицию в футбольном клубе «Городея».

22 января в Минске был задержан другой представитель руководства солигорцев — спортивный директор Владимир Нидергаус. Сообщалось, что его могут депортировать из Беларуси в Германию, несмотря на его статус уроженца Казахстана.

Напомним, ранее стало известно, что против «Шахтёра» 30 января следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело. Клуб подозревается в проведении договорного матча по ходу минувшего сезона, в котором солигорский клуб стал чемпионом страны.

Новость по теме
Спортивного директора «Шахтёра» С депортируют из Беларуси в Германию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023