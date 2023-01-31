«Лион» после срыва трансфера Изидора изучает возможность подписания Сердара Азмуна

«Лион» начал переговоры с «Байером» о возможном переходе иранского форварда Сердара Азмуна. Речь идёт о полноценном трансфере. Экс-игрок «Зенита» — один из двух-трёх вариантов для французской команды, которая ищет усиление в линию атаки, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Напомним, ранее французский клуб был заинтересован в подписании нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, однако позже «Лион» официально объявил о том, что 22-летний футболист не прошёл медицинское обследование.
В текущем сезоне Бундеслиги Азмун провёл за «Байер» 10 матчей, но не сумел отметиться результативными действиями. На чемпионате мира в Катаре от принял участие во всех матчах Ирана на групповом этапе, но также не записал на свой счёт забитых мячей или голевых пасов.
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