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«Лион» после срыва трансфера Изидора изучает возможность подписания Сердара Азмуна

«Лион» после срыва трансфера Изидора изучает возможность подписания Сердара Азмуна
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«Лион» начал переговоры с «Байером» о возможном переходе иранского форварда Сердара Азмуна. Речь идёт о полноценном трансфере. Экс-игрок «Зенита» — один из двух-трёх вариантов для французской команды, которая ищет усиление в линию атаки, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Напомним, ранее французский клуб был заинтересован в подписании нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, однако позже «Лион» официально объявил о том, что 22-летний футболист не прошёл медицинское обследование.

В текущем сезоне Бундеслиги Азмун провёл за «Байер» 10 матчей, но не сумел отметиться результативными действиями. На чемпионате мира в Катаре от принял участие во всех матчах Ирана на групповом этапе, но также не записал на свой счёт забитых мячей или голевых пасов.

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