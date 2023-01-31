«Севилья» арендовала форварда «Тоттенхэма» Хиля

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Брайан Хиль перешёл в «Севилью» на правах аренды, сообщается на официальном сайте испанского клуба. Арендное соглашение футболиста рассчитано до конца сезона-2022/2023.



Напомним, Хиль является воспитанником «Севильи». В 2021 году форвард перешёл в «Тоттенхэм». В нынешнем сезоне 21-летний испанский футболист принял участие в четырёх матчах английской Премьер-лиги и отдал одну результативную передачу. С 2021 года Хиль вызывается в национальную команду Испании.



«Севилья» в 19 матчах набрала 21 очко и занимает 13-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Барселона» (47). Действующий чемпион Испании — мадридский «Реал».

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