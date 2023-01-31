«Вест Хэм» обыграл «Дерби» и в 1/8 финала Кубка Англии сыграет с «Манчестер Юнайтед»
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«Вест Хэм» обыграл «Дерби Каунти» в матче 1/16 финала Кубка Англии. Встреча состоялась в Дерби на стадионе «Прайд Парк» и завершилась победой «молотобойцев» со счётом 2:0.
На 10-й минуте чешский полузащитник Томаш Соучек ассистировал Джарроду Боуэну, который забил первый гол гостей. Спустя пять минут после начала второго тайма Майкл Антонио установил окончательный результат.
В следующем раунде турнира лондонский коллектив встретится с «Манчестер Юнайтед».
Действующим победителем Кубка Англии является «Ливерпуль», который в финале прошлого розыгрыша в серии пенальти обыграл лондонский «Челси» после безголевой ничьей. Отметим, что коллектив Юргена Клоппа не сумеет защитить титул, так как уступил «Брайтону» в 1/16 финала со счётом 1:2.
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