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«Вест Хэм» обыграл «Дерби» и в 1/8 финала Кубка Англии сыграет с «Манчестер Юнайтед»

«Вест Хэм» обыграл «Дерби» и в 1/8 финала Кубка Англии сыграет с «Манчестер Юнайтед»
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«Вест Хэм» обыграл «Дерби Каунти» в матче 1/16 финала Кубка Англии. Встреча состоялась в Дерби на стадионе «Прайд Парк» и завершилась победой «молотобойцев» со счётом 2:0.

На 10-й минуте чешский полузащитник Томаш Соучек ассистировал Джарроду Боуэну, который забил первый гол гостей. Спустя пять минут после начала второго тайма Майкл Антонио установил окончательный результат.

В следующем раунде турнира лондонский коллектив встретится с «Манчестер Юнайтед».

Действующим победителем Кубка Англии является «Ливерпуль», который в финале прошлого розыгрыша в серии пенальти обыграл лондонский «Челси» после безголевой ничьей. Отметим, что коллектив Юргена Клоппа не сумеет защитить титул, так как уступил «Брайтону» в 1/16 финала со счётом 1:2.

Кубок Англии. 1/16 финала
30 января 2023, понедельник. 22:45 МСК
Дерби Каунти
Дерби
Окончен
0 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Боуэн – 10'   0:2 Антонио – 50'
Комментарии
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