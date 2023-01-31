Уткин — о переносе матча за Суперкубок УЕФА из Казани: пожалуй, это было неизбежно

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о переносе матча за Суперкубок УЕФА – 2023 из Казани. Новым местом проведения встречи за трофей УЕФА выбрали Афины.
«У УЕФА наконец дошли руки до этого решения. Не было никаких сомнений, что это в итоге произойдёт. Это очень грустно, в Казани очень красивый стадион, но, пожалуй, это было неизбежно», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.
Напомним, Казань получила право провести матч за Суперкубок УЕФА — 2023 два года назад. Это мог быть первый розыгрыш европейского Суперкубка, проведённый в России.
Ранее из России уже перенесли финал Лиги чемпионов и домашние матчи европейских футбольных турниров, матчи баскетбольной Евролиги, российский этап Формулы-1 и прочие соревнования. В рамках предыдущего матча за Суперкубок УЕФА «Реал» нанёс поражение «Айнтрахту».
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