«Барселона» пыталась подписать Канселу, однако игрок предпочёл перейти в «Баварию»

«Барселона» пыталась подписать защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, каталонцы предприняли попытку перехватить португальца, переходившего в «Баварию», но руководство мюнхенцев и главный тренер Юлиан Нагельсман убедили игрока перейти в Бундеслигу.
Отмечается, что летом у «Баварии» будет возможность приобрести Канселу менее чем за € 70 млн, несмотря на то, что опция выкупа предполагает именно такую сумму.
Основной причиной ухода португальского защитника из «Манчестер Сити» является конфликт с главным тренером Хосепом Гвардиолой и отсутствие игрового времени. Футболист выступал за «горожан» с лета 2019 года, перейдя из «Ювентуса» за сумму около € 65 млн.
Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»?
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