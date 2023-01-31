«Барселона» пыталась подписать Канселу, однако игрок предпочёл перейти в «Баварию»

«Барселона» пыталась подписать защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу.



Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, каталонцы предприняли попытку перехватить португальца, переходившего в «Баварию», но руководство мюнхенцев и главный тренер Юлиан Нагельсман убедили игрока перейти в Бундеслигу.



Отмечается, что летом у «Баварии» будет возможность приобрести Канселу менее чем за € 70 млн, несмотря на то, что опция выкупа предполагает именно такую сумму.



Основной причиной ухода португальского защитника из «Манчестер Сити» является конфликт с главным тренером Хосепом Гвардиолой и отсутствие игрового времени. Футболист выступал за «горожан» с лета 2019 года, перейдя из «Ювентуса» за сумму около € 65 млн.

Новость по теме Жоау Канселу в ходе личной беседы с руководством «Баварии» убедил клуб арендовать его

Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»?