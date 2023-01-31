Тедеско является приоритетным кандидатом на пост главного тренера сборной Бельгии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско является кандидатом на пост наставника сборной Бельгии.



По данным Sporza, национальную команду страны возглавят либо Доменико Тедеско, либо Петер Бош.



Вариант с бывшим главным тренером «Спартака» на данный момент является приоритетным, переговоры с 37-летним специалистом находятся на продвинутой стадии.



Окружение Тедеско сообщает, что тренер восхищён возможностью работы в сборной Бельгии. Футбольная ассоциация страны надеется назначить нового наставника национальной команды на следующей неделе. Тедеско — один из главных претендентов на этот пост.



Ранее стало известно, что экс-наставник сборной Германии Йоахим Лёв не возглавит бельгийскую команду, Андре Виллаш-Боаш, который ранее работал в «Зените», отказался тренировать Бельгию, а приход бывшего главного тренера «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино маловероятен.

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