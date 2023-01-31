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Тедеско является приоритетным кандидатом на пост главного тренера сборной Бельгии

Тедеско является приоритетным кандидатом на пост главного тренера сборной Бельгии
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско является кандидатом на пост наставника сборной Бельгии.

По данным Sporza, национальную команду страны возглавят либо Доменико Тедеско, либо Петер Бош.

Вариант с бывшим главным тренером «Спартака» на данный момент является приоритетным, переговоры с 37-летним специалистом находятся на продвинутой стадии.

Окружение Тедеско сообщает, что тренер восхищён возможностью работы в сборной Бельгии. Футбольная ассоциация страны надеется назначить нового наставника национальной команды на следующей неделе. Тедеско — один из главных претендентов на этот пост.

Ранее стало известно, что экс-наставник сборной Германии Йоахим Лёв не возглавит бельгийскую команду, Андре Виллаш-Боаш, который ранее работал в «Зените», отказался тренировать Бельгию, а приход бывшего главного тренера «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино маловероятен.

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