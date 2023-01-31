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«Ювентус» сообщил о готовности обжаловать решение суда

«Ювентус» сообщил о готовности обжаловать решение суда
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«Ювентус» сообщил о готовности обжаловать решение суда лишить клуб 15 очков в Серии А.

«Клуб и его юридическая команда внимательно прочитали и тщательно проанализируют мотивировочную часть решения Федерального апелляционного суда.

В связи с этим документом, предсказуемым по содержанию в свете тяжелого решения, но ущербным из-за очевидной нелогичности, мотивировочных недостатков и необоснованности с точки зрения права, организация подготовит апелляцию в установленные сроки.

Правомерность доводов «Ювентуса» будет отстаиваться твердо, но с уважением к учреждением, вынесшим решение», – написано в заявлении на официальном сайте клуба.

Напомним, «Ювентус» был лишён 15 очков в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии из-за финансовых махинаций. Временное отстранение от футбола получили функционеры туринцев, которые ранее занимали руководящие должности в команде.

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