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Кайседо может перейти в «Челси», несмотря на возможную покупку Энцо Фернандеса клубом

Кайседо может перейти в «Челси», несмотря на возможную покупку Энцо Фернандеса клубом
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Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо ещё может перейти в «Челси» зимой.

Как сообщает The Guardian, руководство лондонского клуба всё ещё рассматривает возможность подписать хавбека «Брайтона» Мойсеса Кайседо до закрытия зимнего трансферного окна, несмотря на готовящийся переход в «Челси» Энцо Фернандеса из «Бенфики». Владелец «синих» Тодд Боули по-прежнему заинтересован в заключении сделки.

Сообщается, что на Кайседо также претендует «Арсенал», однако «Брайтон» не намерен отпускать игрока зимой, несмотря на его желание покинуть клуб.

21-летний Кайседо стал игроком «Брайтона» в феврале 2021 года, перейдя из эквадорского «Индепендьенте» за € 5 млн (данные Transfermarkt). В нынешнем сезоне Мойсес в 21 матче во всех турнирах забил один гол и отдал одну результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.

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