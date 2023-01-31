«Лидс» начал переговоры с «Ромой» по аренде Дзаньоло с опцией выкупа

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло привлёк внимание «Лидса».
Как сообщает журналист Николо Скира, клуб АПЛ начал переговоры об аренде итальянца с опцией выкупа. Римляне хотят, чтобы покупка хавбека в конце сезона была обязательной.
Отмечается, что Дзаньоло согласится играть за «Лидс», в отличие от «Борнмута», пытавшегося приобрести его на прошлой неделе.
Напомним, Дзаньоло отклонил предложение «Борнмута», несмотря на соглашение, достигнутое между двумя клубами. В связи с этим владелец римлян впал в ярость и грозил исключить футболиста из основного состава команды, если тот не согласится перейти в английский клуб.
Ранее сообщалось, что в услугах футболиста были заинтересованы «Милан», «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Ньюкасл», но ни один из этих клубов так и не сумел или не попытался договориться о трансфере Дзаньоло.
Как игроки «Ромы» поздравили Жозе Моуринью с днём рождения:
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