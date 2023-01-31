«Марсель» ведёт переговоры с «Байером» по трансферу Азмуна

Нападающий Сердар Азмун может покинуть «Байер».



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, переговоры о покупке иранского футболиста начал вести французский «Марсель».



Всего «Олимпик» рассматривает два-три варианта усиления атаки.



Азмун перешёл в «Байер» в конце января 2022 года из санкт-петербургского «Зенита».



В текущем сезоне Азмун провел в Бундеслиге 10 матчей и не отметился результативными действиями. На чемпионате мира в Катаре футболист принял участие во всех матчах Ирана на групповом этапе, но также не записал на свой счёт забитых мячей или голевых пасов.



«Байер» располагается на девятой строчке турнирной таблицы Бундеслиги. В активе коллектива из Леверкузена 24 очка.

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