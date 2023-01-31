Н'Голо Канте может перейти из «Челси» в «Ливерпуль»

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает ElNacional.
По данным источника, «Ливерпуль» может попробовать подписать Канте в летнее трансферное окно. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп по-прежнему уверен, что Канте является звездой мирового уровня. Несмотря на то, что он получил много травм и не играл ни в одном матче с августа, он считает, что защитник идеально вписался бы в команду, и будет иметь решающее значение из-за его отличной физической формы и расстояния, которое он пробегает.
К тому же, Канте может перейти в «Ливерпуль» бесплатно на правах свободного агента.
Канте выступает за «Челси» с 2016 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 гола.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
- 31 января 2023
-
04:07
-
04:04
-
03:38
-
03:37
-
03:24
-
03:11
-
03:03
-
02:37
-
02:33
-
02:28
-
02:01
-
01:53
-
01:45
-
00:59
-
00:57
-
00:50
-
00:49
-
00:40
-
00:38
-
00:37
-
00:22
-
00:20
-
00:17
-
00:10
-
00:03
- 30 января 2023
-
23:55
-
23:48
-
23:39
-
23:23
-
23:21
-
23:13
-
23:05
-
23:03
-
22:53
-
22:41