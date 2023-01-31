Представители Павара сообщили руководству «Барселоны» о желании игрока выступать за клуб

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар хотел бы выступать за «Барселону».



Француз может уйти из немецкого клуба из-за перехода португальца Жоау Канселу в мюнхенский клуб, «сине-гранатовые» хотят воспользоваться ситуацией и подписать футболиста.



Как сообщает журналист Тони Хуанмарти, на данный момент никаких соглашений между сторонами не существует, однако представители футболиста уже связывались с каталонцами и сообщили им о том, что Павар с радостью присоединился бы к команде.



В текущем сезоне Павар провел 15 матчей в Бундеслиге и забил гол.



Напомним, «Бавария» и «Манчестер Сити» сумели договориться о переходе крайнего защитника Жоау Канселу в стан мюнхенского клуба. Скоро о трансфере будет объявлено официально. Павар и Канселу выступают на одной и той же позиции — правого защитника.

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