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Яровинский рассказал о попытках Слуцкого подписать Дзюбу в ЦСКА и «Халл Сити»

Яровинский рассказал о попытках Слуцкого подписать Дзюбу в ЦСКА и «Халл Сити»
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Бывший спортивный директор «Рубина» и ЦСКА Олег Яровинский рассказал, что экс-тренер казанцев Леонид Слуцкий дважды хотел видеть Артёма Дзюбу в командах, которым руководил.

«Мы дважды хотели купить Артёма. Первый раз, когда еще работали в ЦСКА. Мы обозначили свой интерес, но дальше разговоров не зашло. Чуть позже мы хотели видеть его в «Халл Сити», но на тот момент российским футболистам было невозможно получить разрешение на работу, потому что мы были низко в рейтинге.

Не звали ли потом в «Витесс»? Даже не рассматривали — Артём тогда творил в «Зените», и даже если бы весь «Витесс» скинулся, нам бы на него не хватило», — приводит слова Яровинского Sport24.

На данный момент Дзюба находится в статусе свободного агента. Последним клубом россиянина был турецкий «Адана Демирспор».

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