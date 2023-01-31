Яровинский рассказал о попытках Слуцкого подписать Дзюбу в ЦСКА и «Халл Сити»

Бывший спортивный директор «Рубина» и ЦСКА Олег Яровинский рассказал, что экс-тренер казанцев Леонид Слуцкий дважды хотел видеть Артёма Дзюбу в командах, которым руководил.



«Мы дважды хотели купить Артёма. Первый раз, когда еще работали в ЦСКА. Мы обозначили свой интерес, но дальше разговоров не зашло. Чуть позже мы хотели видеть его в «Халл Сити», но на тот момент российским футболистам было невозможно получить разрешение на работу, потому что мы были низко в рейтинге.



Не звали ли потом в «Витесс»? Даже не рассматривали — Артём тогда творил в «Зените», и даже если бы весь «Витесс» скинулся, нам бы на него не хватило», — приводит слова Яровинского Sport24.



На данный момент Дзюба находится в статусе свободного агента. Последним клубом россиянина был турецкий «Адана Демирспор».