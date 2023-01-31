Юрист «Спартака» заявила, что Газизов попросил увеличить сумму взысканий с Федуна

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила, что бывший генеральный директор клуба Шамиль Газизов попросил увеличить сумму взысканий с экс‑владельца «красно‑белых» Леонида Федуна.
«Представители господина Газизова подали уточняющее исковое заявление. Насколько я успела посмотреть, уточнялась только сумма искового требования. Раньше она была 292 млн рублей, сейчас — 399 млн с копейками. Почти 400. Связано это с тем, что «Спартак» подал иск об убытках на 88 млн. Соответственно, Газизов увеличил сумму и здесь.
Суд попросил у футбольного клуба дополнительный документ — трудовой договор, дополнение к нему. Это произошло в связи с тем, что истец подал иск с приложением в нечитаемом виде. Собственно, из уважения к суду мы не стали возражать. С удовольствием предоставим данные документы.
Они уточнили исковое заявление. У нас возникло право на ознакомление с ним. Поэтому, конечно, суд отложил процесс. Тем не менее слушания уже начались в полном объеме. Это не ознакомительная беседа. Поэтому, думаю, решение будет достаточно быстрым. Новое заседание назначено на 15 февраля, на 14:00», — приводит слова Завьяловой «Матч ТВ».
Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.
Ранее в декабре Газизов заявил, что намерен продолжать разбирательство по делу о выплате ему денежных средств за выход «Спартака» в еврокубки по итогам сезона‑2020/2021.
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