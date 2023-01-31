Байдачный назвал абсурдом решение Галактионова штрафовать за мат в «Локомотиве»

Бывший нападающий сборной СССР и московского «Динамо» Анатолий Байдачный высказался о решении главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова ввести штраф за мат в команде.

«Можно наказывать за мат, если идёт оскорбление и создаётся какое-то напряжение в команде. А если шутка или рассказывают анекдот, и за это наказывать, то это я вообще не понимаю. У нас в традиции: без мата хороший анекдот не расскажешь. И настроение поднимается в команде. Один тренер вводил, чтобы передавали записки, другой – за мат будет штрафовать. Но это факторы, не влияющие на игру команды. Молодой тренер должен приносить молодые, свежие идеи для того, чтобы команда лучше играла. Начинать свою работу с наказания – это не дело.

Надо искать те положительные моменты, которые усилят игру и сделают команду лучше и сплочённее. А не с того: «Я запрещаю ругаться матом». И все вдруг подружатся и хорошо заиграют. Это абсурд. Если Галактионов хочет установить какую-то дисциплину, для этого не надо наказывать. Нужно просто сказать: «Ребята, вы публичные люди, за вами наблюдают». Достаточно нормального разговора. Все люди уже цивилизованные, умные, сообразительные. Я сам про себя знаю, что иногда не сдержишься. Если бы ввёл штраф, платил бы столько, что денег не хватило бы», — приводит слова Байдачного «РБ Спорт».

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 13 очков.