Галактионов: убеждён, что Баринов не потеряет мотивацию, оставшись в «Локомотиве»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о сорвавшемся переходе полузащитника Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

«Понятно, что Дима на сегодняшний день — лидер и лицо «Локомотива», душа и капитан команды, любимец болельщиков. Да, многие игровые компоненты, опять же на сегодняшний день, завязаны на нём. Естественно, как главному тренеру, мне не хотелось бы терять такого футболиста, но тут надо учитывать и желание самого игрока. Лично я считаю, что Дима может и дальше приносить пользу своей любимой команде. Многое будет зависеть от переговорного процесса и конструктивности предложений. Насколько я знаю, предметного разговора сейчас нет. Будет что‑то — постараемся оперативно отреагировать.

Не потеряет ли Дмитрий мотивацию? Абсолютно убеждён, что этого не будет. Знаю человеческие качества Димы, в том числе по отзывам близких к нему людей, знаю, насколько он порядочный парень, который вне зависимости от ситуации будет выполнять свою работу на 100%. Повторюсь, он — лидер и боец в футбольном смысле, профессионал, который отдаёт себе отчёт в том, что для него «Локомотив», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».