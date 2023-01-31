Серхио Рамос высказался о неудачах «ПСЖ»

Центральный защитник «ПСЖ» Серхио Рамос выступил с обращением к фанатам на фоне не самых удовлетворительных результатов команды.



В минувшее воскресенье, 29 декабря, парижский клуб не смог обыграть дома «Реймс» в матче 20-го французской Лиги 1 (1:1). Для подопечных Кристофа Галтье данная осечка стала уже не первой в январе – ранее коллектив специалиста уступил «Лансу» (1:3) и «Ренну» (0:1).



«Хоть результаты не всегда соответствуют ожиданиям, мы продолжаем усердно работать изо дня в день, чтобы стать лучше. Спасибо за поддержку», – цитирует 36-летнего испанского игрока Footmercato со ссылкой на его социальные сети.



«ПСЖ» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Франции. В активе парижан 48 баллов после 20 сыгранных туров.



