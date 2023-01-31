«Тяжёлая работа никогда не прекращается». Роналду опубликовал фото из спортзала

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал фотографии с занятий в спортивном зале.

«Тяжёлая работа никогда не прекращается», — написал португальский форвард под фотографиями, опубликованными в одной из социальных сетей.

Напомним, португалец дебютировал за «Аль-Наср» во встрече чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттифаком» на прошлых выходных. Тогда Криштиану помог команде одержать победу со счётом 1:0. В матче с «Аль-Иттихадом» в рамках Суперкубка Саудовской Аравии «Аль-Наср» потерпел поражение со счётом 1:3. В обоих матчах Роналду не отметился результативными действиями.



Ранее Роналду выступал за английский «Манчестер Юнайтед», откуда ушёл после скандального интервью, данного журналисту Пирсу Моргану.

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