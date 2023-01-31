«Тяжёлая работа никогда не прекращается». Роналду опубликовал фото из спортзала

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал фотографии с занятий в спортивном зале.
«Тяжёлая работа никогда не прекращается», — написал португальский форвард под фотографиями, опубликованными в одной из социальных сетей.
Напомним, португалец дебютировал за «Аль-Наср» во встрече чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттифаком» на прошлых выходных. Тогда Криштиану помог команде одержать победу со счётом 1:0. В матче с «Аль-Иттихадом» в рамках Суперкубка Саудовской Аравии «Аль-Наср» потерпел поражение со счётом 1:3. В обоих матчах Роналду не отметился результативными действиями.
Ранее Роналду выступал за английский «Манчестер Юнайтед», откуда ушёл после скандального интервью, данного журналисту Пирсу Моргану.
Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов
- 31 января 2023
-
07:05
-
06:36
-
06:31
-
06:03
-
05:56
-
05:43
-
05:32
-
05:30
-
05:24
-
04:40
-
04:39
-
04:24
-
04:07
-
04:04
-
03:38
-
03:37
-
03:24
-
03:11
-
03:03
-
02:37
-
02:33
-
02:28
-
02:01
-
01:53
-
01:45
-
00:59
-
00:57
-
00:50
-
00:49
-
00:40
-
00:38
-
00:37
-
00:22
-
00:20
-
00:17