Нойер должен пройти восстановление до начала сезона-2023/2024

Легендарный вратарь «Баварии» Мануэль Нойер продолжает проходить восстановление после травмы.



36-летний капитан и голкипер мюнхенцев сломал ногу, катаясь на лыжах во время отпуска после завершения чемпионата мира 2022 года. Наставник немецкого клуба Юлиан Нагельсманн не сможет рассчитывать на футболиста до конца нынешнего сезона, в связи с чем уже был подписан Яна Зоммера.

При этом восстановление Мануэля протекает весьма хорошо, информирует Bild. Нынешнее состояние вратаря сборной Германии позволяет мюнхенцам надеяться на то, что он сможет вернуться в строй к началу предсезонной подготовки в июле.



До травмы Нойер успел отыграть 16 встреч в этом сезоне, пропустив 14 голов и семь раз сохранив ворота в неприкосновенности.

«Бавария» объявила о продлении контракта Нойера роликом с козлом. Видеоролик: