Серхио Рамос может стать новым одноклубником Криштиану Роналду

Испанский защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может продолжить профессиональные выступления в Саудовской Аравии или США. Об этом сообщает Mundo Deportivo.



Контракт 36-летнего испанца истекает нынешним летом. Как утверждает источник, будущее игрока будет принято после матчей 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023 с мюнхенской «Баварией».



В случае ухода Рамос может перебраться в саудовский «Аль-Наср», за который выступает его экс-партнёр по мадридскому «Реалу» Криштиану Роналду. Также одним из вариантов называется один из клубов MLS.

В текущем сезоне Серхио провёл за «ПСЖ» 27 матчей во всех турнирах. На счету испанца один забитый мяч и одна результативная передача.

Нынешнее соглашение Рамоса с парижанами рассчитано до 30 июня 2023 года.

Месси недоволен фолом Рамоса на тренировке. Видеоролик: