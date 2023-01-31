Серхио Рамос может стать новым одноклубником Криштиану Роналду

Испанский защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может продолжить профессиональные выступления в Саудовской Аравии или США. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Контракт 36-летнего испанца истекает нынешним летом. Как утверждает источник, будущее игрока будет принято после матчей 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023 с мюнхенской «Баварией».
В случае ухода Рамос может перебраться в саудовский «Аль-Наср», за который выступает его экс-партнёр по мадридскому «Реалу» Криштиану Роналду. Также одним из вариантов называется один из клубов MLS.
В текущем сезоне Серхио провёл за «ПСЖ» 27 матчей во всех турнирах. На счету испанца один забитый мяч и одна результативная передача.
Нынешнее соглашение Рамоса с парижанами рассчитано до 30 июня 2023 года.
Месси недоволен фолом Рамоса на тренировке. Видеоролик:
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