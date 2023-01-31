Никифоров: Сборной России надо готовиться к возвращению на международные турниры

Тренер сборной России Юрий Никифоров рассказал, к чему нужно готовиться национальной команде.
«Сборной надо готовиться к нашему возможному возвращению на международные турниры. И для этого есть пять окон, в которые сборная России может проводить матчи. А руководство РФС уже занимается подбором соперников», — приводит слова Никифорова «РБ Спорт».
В конце декабря 2022 года РФС создал специальную рабочую группу для изучения вопроса возможности перехода России в Азию в связи с отстранением российских клубов и сборной от участия в официальных международных матчах, однако рассмотрение данного вопроса было отложено.
Позже прошла встреча представителей Российского футбольного союза (РФС) с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), на которой рассматривалось возвращение российских команд в международные турниры.
- 31 января 2023
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