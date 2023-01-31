Угаров: не считаю Малкома ключевой фигурой для «Зенита». Без него клуб ничего не потеряет

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего «Зенита» Малкома в «Пари Сен-Жермен».

«От ухода Малкома «Зенит» точно не потеряет — только приобретёт. Судя по сообщениям в прессе, 40 миллионов евро. Но если серьёзно, то на самом деле это так. Во-первых, на этой позиции есть ещё футболисты. Во-вторых, возможно, на ней появятся другие игроки, которых клуб не так давно купил. Тот же Бакаев, например. Мостовой сможет больше играть. Так что ничего страшного не произойдёт. Тем более, «Зенит» идёт на первом месте, рядом нет никаких конкурентов. Я не считаю, что Малком сейчас ключевая фигура. Была бы у «Зенита» Лига чемпионов или Лига Европы — тогда да, можно было бы думать. А в чемпионате России клуб ничего не потеряет.

Реально ли Малкому закрепиться в «ПСЖ»? А я потому и думаю, что все эти разговоры могут быть «уткой». Не знаю, зачем это делается, но я не уверен, что он там будет играть. Он же в «Барселоне» не играл. Ну и в Париже так же не будет. Так что, полагаю, всё это могут быть разговоры в пользу бедных», — приводит слова Угарова «РБ Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» и «ПСЖ» не могут согласовать условия трансфера игрока, поэтому переход бразильца не состоится.