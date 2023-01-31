Билялетдинов — о трансфере Конти: я думаю, что «Локомотиву» нужен был центральный защитник
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Экс-хавбек столичного «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал трансфер защитника Хермана Конти. Аргентинец ближайшие 2,5 года проведёт в стане российской команды.
«Я думаю, что «Локомотиву» нужен был центральный защитник. Лично я не знаком с этим футболистом и не знаю, на что он способен. Будем разбираться по ходу. «Локомотиву» нужно было укрепить каждую линию, они этим и занимаются. Все правильно делают», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».
В сезоне-2022/2023 28-летний игрок выступал за бразильский клуб «Америка Минейро». В составе этой команды Конти провёл 38 встреч во всех соревнованиях и забил один мяч.
«Локомотив» в 17 матчах набрал 13 очков и располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ нынешнего сезона.
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